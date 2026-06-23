中国・北京で製造業やIT分野など世界中の企業や団体が参加する国際博覧会が始まり、日本からも30以上の企業や団体が出展しています。中国・北京で22日に開幕した国際博覧会には、世界中から670を超える企業や団体が参加しています。アメリカからは、IT大手のアップルやインテルなど中国市場でも人気の企業が参加する一方、日本からも住友電気工業がAIデータセンターの建設に必要なケーブルを展示するなど、30以上の企業や団体が出