広島で活躍するアナウンサーを紹介する新企画「ぶちええ話−地元アナ“広島愛”叫ぶ−」。第４回は広島テレビの木村那津美アナウンサーがデイリースポーツのインタビューに応じた。今春から平日夕方に生放送中の『テレビ派』のメインキャスターに就任。同局の“夕方の顔”になった中、地元・広島でアナウンサーを務めるやりがいや喜びを聞いた。◇◇−テレビ山口でキャリアを積み、２５年４月に広島テレビに入社した。