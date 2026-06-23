乾坤一擲の勝負も派手な逆転弾もない、しかし最後に勝っていたのはこの男だった。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージN卓が6月22日に行われ、多井隆晴（渋谷ABEMAS・RMU）が首位通過。2着・2着でトップを取らずに1位通過するという異例の結果となった。2位通過は瀬戸熊直樹（TEAM雷電・連盟）。【映像】抜群の勝負勘 多井隆晴、首位通過を手繰り寄せる一発ツモ第1試合は多井、瀬戸熊、