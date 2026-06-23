モデルのSHIHO（50）が、23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。30年来の友人であるというモデルの山田優（41）とのコラボ動画を公開した。【動画】「大好き」山田優が明かした“推し”の韓国俳優「日本のトップモデル・山田優とショッピングデート！（feat. 小栗旬の妻）」と題した動画で、山田優は韓国ドラマを毎日見ていると話し「洗濯物を畳んでいるときもずっと見てるから」とプライベートの新たな一面をのぞかせてい