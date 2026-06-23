【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 2ー0 オーストリア代表（日本時間6月23日／ダラス・スタジアム）【映像】衝撃！メッシ、“5人の壁”を打ち破る“スライディングショット”アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、オーストリアが敷いた“5人の壁”を打ち破る衝撃ゴールを叩き込んだ。アルゼンチンは日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026・グループJ第2節でオーストリアと対戦。6度目のW杯に臨むメッシは、初戦の