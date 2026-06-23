広島・玉村昇悟投手（２５）が２２日、マツダスタジアム隣接の屋内練習場で行われた投手指名練習に参加。先発する２３日・巨人戦（マツダ）に向けて最終調整した。キャッチボールでは力強く腕を振り、ダッシュを繰り返して大粒の汗が首筋を伝った。チームは２連勝中で２１日・ヤクルト戦では後輩・岡本が６勝目。「岡本にしても、みんな粘っている。自分も我慢強く、丁寧にいけたら」と意気込んだ。マツダでの巨人戦は通算５