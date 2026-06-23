コンビニチェーン『セブン-イレブン』から、新作のサンドイッチが登場する。6月23日から販売されるのは「スイートチリソースのバインミー」。いったいどんな商品なのか。ベトナムのサンドイッチを味わう6月23日〜スイートチリソースのバインミー税抜398円ベトナム発祥の人気サンドイッチ、バインミー。手軽に異国の味が楽しめる「世界のパン博」シリーズとして、『セブン-イレブン』が新作のバインミーを販売する。「スイート