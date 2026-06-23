SNS時代の今、有名人だけでなく一般の人も突然“炎上”や誹謗中傷の標的になることがある。そんな悪意にさらされたとき、人はどう自分の心を守ればいいのか。日韓累計45万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の発売を記念した本記事では、今一番読みたいエッセイを書くライターの柴田賢三氏に、「理不尽な批判や誹謗中傷との向き合い方」についてご寄