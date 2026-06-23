現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループＩ第２節のフランス対イラクの一戦が、フィラデルフィア・スタジアムで行なわれている。14分にフランスがキリアン・エムバペの得点で先制。ただ、前半途中から雨脚が強まり、ハーフタイムに入り、悪天候の影響により試合の中断がアナウンスされた。 日本時間で23日の６時にキックオフされた試合。８時を過ぎても、まだ再開はされず。SNS上では以下のような声があがった。「まだ中断