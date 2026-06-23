タレントの中川翔子さんは6月22日、自身のInstagramを更新。「トータル25キロ痩せました」と報告し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】「25キロ痩せました」と報告した中川翔子「ダイエット無理のないようにしてください」の声も中川さんは、17枚の写真と2本の動画で近況を報告。「双子の成長が日々著しいです！」「1000000年ぶりネイルできました」といった話題とともに「いまトータル25キロ痩せましたあと5キロがんばりたい