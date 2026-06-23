ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【米】をご紹介する。「あきたこまち」のランキング（月別、26年6月22日昼参照）より、トップ5だ。【5位】秋田県 潟上市「令和7年産 あきたこまち 10kg」18,000 円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】秋田の豊かな自然の中で育てた、もちもち食感が特徴の美味しいお米です。冷めても美味しさはそのまま、お弁当やおにぎりにもおすすめです。収穫後のお米は低温倉庫で保管し、定期的に