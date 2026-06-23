今年３月末でＡＢＣ朝日放送を退社した伊藤史隆アナウンサー（６３）が、このほどデイリースポーツの取材に応じた。テレビ、ラジオで阪神戦を熱く盛り上げ、高校野球も彩ってきた実況の名手。印象に残った場面や実況で留意してきたポイントを明かしてくれた。現在は神戸・新開地の落語寄席「喜楽館」の支配人も務めており、落語の魅力も存分に語った。◇◇明瞭かつ丁寧な語り口が、どこか安心感を与えてくれる。伊藤史