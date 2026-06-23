23日午前0時すぎ、神戸市長田区高取山町で「事故ではないか」と住民から通報がありました。 警察官が現場に駆けつけると歩行者とみられる男性2人が軽トラックにはねられて倒れていて、すぐに病院に搬送されましたが1人は死亡が確認され、もう1人はケガの程度はわかっていませんが意識はあるということです。 警察は軽トラックを運転していた神戸市長田区の無職・浦上幸一容疑者（56）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。