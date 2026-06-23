◇インターリーグドジャース―ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦の試合前に取材に応じ、先発マウンドに救援のウィル・クライン投手（26）を起用した理由を語った。当初はブルージェイズから移籍した左腕のエリク・ラウアーが移籍後、5度目の先発マウンドに上がる予定だった。ただ、ロバーツ監督は「エリクにできるだけ長いイニン