剛柔流空手道初段で師範資格も持つフリーアナウンサー・タレントの堀江聖夏が自身のX（旧ツイッター）を更新。この投稿に添付された写真が、ネットをざわつかせる事態となっている。【写真】「ウソやろ…」ネット騒然、“日本一強いアナ”のムキムキふくらはぎ「日本一強いアナウンサー」衝撃の“ふくらはぎ”ジュニアアイドルとして幼少期から活動を続けている堀江。小学6年生でAKB48のオーディションに合格するも、このとき