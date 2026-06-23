［記者席］大リーグの取材でよく足を運んでいたトロント。Ｗ杯期間中にどんな雰囲気になるのか、到着前から楽しみだった。ダウンタウン周辺では、パブにサッカーボールの装飾が施され、歩道にはユニホームを着た人がちらほら。ただ、普段と大きな違いはなく、Ｗ杯の開催都市にしては控えめな印象だ。日本で初めてＷ杯が行われた２００２年は、国中がＷ杯一色に染まっていなかったか？学生時代の記憶を思い起こしながら、スタ