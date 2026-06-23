「中古マンションを1室買えば年金代わりになる」という話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。確かに、ローンを完済した後は家賃収入を得られるため、老後の生活費を補う手段の一つになる可能性があります。 しかし、不動産投資は購入しただけで必ず成功するものではありません。空室や修繕費などのリスクもあり、場合によっては持ち出しが発生することもあります。そこで本記事では、年収600万円の会社