夫婦で老後の生活を考えるとき、どちらかが先に亡くなった後の年金は大きな関心事です。特に、夫の年金を家計の中心にしている家庭では、妻の生活費がどのように変わるのか不安に感じることもあるでしょう。 遺族年金という制度は聞いたことがあっても、受け取れる条件や金額の考え方までは分かりにくいものです。そこで本記事では、夫が先に亡くなった場合に妻の年金がどうなるのかを確認していきます。 夫が亡く