「ボーナス100万円支給」と聞くと、多くの人は大きな収入を期待するでしょう。しかし、実際に振り込まれた金額を見ると75万円前後になっていて、「25万円も引かれるなんて高すぎる」と驚く人も少なくありません。 実は、ボーナスには給与と同じように税金や社会保険料がかかります。そのため、額面どおりの金額を受け取れるわけではありません。 そこで本記事では、ボーナス100万円の場合にどのよ