大学を中退する場合、原則、学費の返還を受けることはできません。ただし、学費の取り扱いに関しては、大学によって変わる可能性がありますので、詳細は大学の担当部署に確認することをお勧めします。 本記事では、中退後の学費の一般的な取り扱いや奨学金を借りていた場合の影響などについて確認していきます。 中退した場合の学費について 大学の費用は、一般的には入学時に支払うものや在学期間中に定期的に支