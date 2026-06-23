相手との距離を上手に詰められる言葉は何か。言語学者の尾谷昌則氏は「日頃の挨拶にたった一言付け加えるだけで、相手が親近感を持つようになる。しかし“相手に近づきすぎる一言”には要注意だ」という――。※本稿は、尾谷昌則『その言葉の本当の思惑を見抜く 言語学』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／liza5450※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／liza5450■会話で人の欲求をくすぐるテ