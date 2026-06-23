ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２３日、サッカー北中米Ｗ杯でアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシが２得点を挙げたことを報じた。１次リーグＪ組第２戦のアルゼンチン―オーストリアがダラス競技場で行われ、メッシが前半３８分に左クロスを左足ダイレクトで先制ゴールで先制。初戦のアルジェリア戦で最年長ハットトリックを達成していたメッシはＷ杯通算得点を１７に伸ばし、元ドイツ代表Ｆ