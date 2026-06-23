大井川鉄道は、１０月３日から５日までの２泊３日で応援鉄ツアー「大井川鉄道名物広報・山本豊福と行く全線開通おめでとうございます！くま川鉄道と鹿児島列車の旅」を実施する。同社名物広報の山本豊福氏が主催者の一人となって２０２３年９月より行っている「応援鉄ツアー」の第８弾。初回から続く基本テーマは「各地で被災してしまった路線」「被災から立ち上がった路線」「利用者減少が顕著になりつつある地方を中心した