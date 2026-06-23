元テレビ朝日社員の玉川徹氏が２３日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を「冬休み」のため休んだ。玉川氏は先週金曜日の１９日から欠席。２２日の生放送で司会の羽鳥慎一アナウンサーが「２週間の冬休みを、玉川さん、２分割するようになりまして後半戦のお休みに入っております」と告知した。この日も「玉川さん、今日もお休みです」と発表し代役を「直木賞作家の今