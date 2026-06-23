全日本プロレスは２２日、７・１９後楽園ホール大会で世界タッグ選手権試合とアジアタッグ選手権試合を開催することを発表した。世界タッグは王者組の「斉藤ブラザーズ」斉藤ジュン＆斉藤レイが真霜拳號＆関本大介と対戦する。アジアタッグは王者組・青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯが６・２４新木場大会での「挑戦者決定戦」青柳優馬＆矢野安崇ｖｓ安齊勇馬＆小藤将太の勝者と対戦する。