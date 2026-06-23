マンゴー好きにはたまらない人気フレーバーが今年も登場します。春日井製菓の「つぶグミPREMIUM」シリーズから、『つぶグミPREMIUM濃厚マンゴー』が2026年6月22日（月）より全国の一部コンビニエンスストアで発売。3種類のマンゴーを食べ比べできる贅沢なアソートと、果実そのものを思わせる濃厚な味わいが魅力です。夏のおやつタイムを彩る新作グミの魅力を詳しくご紹介します♪ 3種