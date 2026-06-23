◇インターリーグドジャース―ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）昨年、ドジャースのワールドシリーズ（WS）連覇に貢献したツインズのアンソニー・バンダ投手（32）に22日（日本時間23日）、チャンピオンリングが贈呈された。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）はツインズ戦前の会見でバンダとの思い出について「たくさんあるよ」と笑顔で話した。同投手は昨季、レギュラーシーズンでは71試合に登板し、5勝1敗