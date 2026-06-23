レッズのテリー・フランコナ監督が22日（日本時間23日）、右ハムストリングの張りで負傷者リスト（IL）入りしているエリー・デラクルス内野手（24）が23日（同24日）に復帰する見込みだと明らかにしたとAP通信が報じた。デラクルスは6月1日から戦列を離れており、これまで19試合を欠場していた。22日のブルワーズ戦前には打撃練習を行った。3Aルイビルでリハビリ出場した3試合では8打数2安打、1本塁打、2打点を記録。先週19