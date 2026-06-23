定年後に「やりたいことを全部やる」という考え方が広がるなか、夢を叶えたあと、生きる目的を見失う高齢者も少なくありません。世界70ヵ国を旅し、誰もが羨むセカンドライフを送った夫婦が直面した現実を通して、現代の老後に潜む新たな落とし穴をみていきます。「夢だった世界一周」の先「定年したら世界を見て回る。それが人生最大の目標でした」そう語るのは、神奈川県在住の田村浩一さん（65歳・仮名）。妻の恵子さん（63歳・