「ドボジョ」とは、土木業界で働く女性や土木分野を学ぶ女子学生を指し、2000年代後半から、女性の活躍を広げるために広まった言葉です。道路・橋梁の設計、トンネルやダムの建設管理、河川の整備や防災事業など「インフラメンテナンス」に携わる女性たちがいます。長らく男性中心の職場というイメージの業界ですが、高齢化に伴う人材不足などから、女性技術者の採用・育成が進められています。とはいえ「トンネル内では女性が作業