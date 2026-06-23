イベント実車展示へ！ 実用性と趣味性を両立する選択肢がここに！スズキは2026年6月19日、同月26日から28日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京アウトドアショー2026（TOKYO OUTDOOR SHOW 2026）」への出展概要を発表しました。今回のスズキブースでは、アウトドアシーンを意識した車両展示が行われ、5月27日に一部仕様変更を実施した「ハスラー タフワイルド」とともに、5月8日に一部仕様変更を実施した「エブ