NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月24日放送の第63話では、初対面の小川吾郎（甲斐翔真）と直美（上坂樹里）が口論になる。 参考：『風、薫る』りんたち“看護婦取締”に新たな試練ツヤの「看護婦になりたい」が胸を打つ 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りん（見上愛）たちの初めての給料日がやってきた第62話。