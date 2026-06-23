私はユリ（30代）です。旦那のコウジ（30代）と、子ども2人（小学生と保育園児）と暮らしています。私たち夫婦は共働きで、家事は折半にしています。どちらかに用事があるときは、お互いに快く家事を代わり合っています。旦那は家族思いで家が大好きなので、飲み会に参加したりひとりで出かけたりするのは年に数回しかありません。だから今回は、久しぶりに旦那がいない夕食だったのです。明日は私がご飯を作る担当の日。メニュー