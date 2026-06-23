＜資生堂・JALレディス事前情報◇戸塚カントリー倶楽部・東コース◇6487ヤード・パー72 7月2日に開幕する国内女子ツアー第17戦「資生堂・JALレディスオープン」の出場選手が発表され、昨年優勝の永峰咲希をはじめ、今季メルセデスランキング上位の桑木志帆、河本結、菅楓華、今季初優勝を飾った吉田鈴らが名を連ねた。2019年の第1回大会で優勝した渋野日向子が1カ月後に海外メジャー「AIG女子オープン」（全英）を制するな