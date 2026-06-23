海外メジャー「全米オープン」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹のビフォーアフター大会2勝目を完全優勝で果たしたウィンダム・クラーク（米国）が750ポイント（pt）を獲得。前週の18位から4位にジャンプアップ。ビッグタイトルとなった今季2勝目で一気に順位を上げた。大会2位のサム・バーンズ（米国）が500ptを積み上げて22位から10位に。同3位のトム