ツアー2勝の新垣比菜はリランキングを突破できなかった。【写真】初々しい！ アマチュア時代の新垣比菜2024年「ヨネックスレディス」で6年ぶりの優勝。25年はシード選手として戦ったが、メルセデス・ランキングは120位で再びシードから陥落した。今季はQT39位で挑んでいたが、第1回リランキングまでに出場した7試合すべてで予選落ち。リランキングは99位に終わった。昨年秋から腰痛に悩まされ、ヘルニアと診断を受けた。重度ではな