米国女子ツアー「マイヤーLPGAクラシック」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。【写真】同期もタレント揃い山下美夢有のプロテスト合格直後が“初々しい”今大会で今季初優勝、米ツアー通算3勝目を飾った山下美夢有が500ポイント（pt）を獲得。先週の8位から3位（通算1367.343pt）にジャンプアップした。昨年8月の「AIG女子オープン」（全英）、同10月の「メイバンク選手権」に続く同ツアー優勝。5打差