太平洋戦争中、アメリカ軍による空襲で障害を負った人の救済を求める与野党の国会議員が総会を開き、今の国会に法案を提出する方針を決めました。【映像】「ばかいっちゃいけませんよ」と強く主張した平沢議員超党派の空襲議連会長平沢勝栄衆議院議員「なぜ、こんな簡単なことでこんなに時間をかけなければならないのか。あれだけの厳しい戦争の中で多くの被害者が出ました。軍人や軍属、国に雇われているわけではない。だから、