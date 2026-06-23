2年連続で巨額の赤字を計上した日産自動車のイバン・エスピノーサ社長の役員報酬が、5億6100万円だったことがわかりました。【映像】去年4月に就任した日産・エスピノーサ社長日産がきのう開示した有価証券報告書によりますと、去年4月に就任したエスピノーサ社長の基本報酬は2億2600万円、業績に連動した報酬が1億3400万円などとなり、総額は5億6100万円となりました。このうち年次賞与の半額9500万円を自主返納しています。