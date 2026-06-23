【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：51,712.71 △148.01（6/22）NASDAQ：26,166.60 ▼351.33（6/22） 1.概況 米国市場は高安まちまちの展開となりました。米国のバンス副大統領はイラン産原油の国際市場での販売やイランの核査察受け入れについての進展があったと明らかにした一方で、イラン側はその主張に異議を唱えています。中東情勢改善期待からダウ平均は上昇したものの、ハイテク株は下落