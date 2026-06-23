高市総理大臣は、日本維新の会の吉村代表と会談し、副首都構想について今の国会での成立に向け、法案の一部修正を求めました。【映像】国会中の法案成立に意欲を示した高市総理高市総理大臣「吉村代表の強力なリーダーシップで進められている都構想を含めた副首都構想は、極めて大きな意義を有するものだと考えておりますので私は高く評価をしております」そのうえで、高市総理は残り一カ月を切った今の国会中の法案成立に意欲