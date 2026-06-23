見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第62話が23日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）たちは、ツヤ（東野絢香）が働きながら看護科の授業を受けられるようにしてほしいと、院長の多田（筒井道隆）に頼み込む。条件付きで認められ、看護学生と一緒に受講できるようになったツヤは喜ぶ。そして、いよいよりんたちの初めての給料日がや