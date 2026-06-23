【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティスト・愛美が、自身初となるEP「AIM STAR」を2026年10月14日に発売することが決定した。あわせて、ジャケット写真および新アーティスト写真も公開された。タイトルの「AIM STAR」には、「輝く星を”狙って”上を目指す」という意味が込められている。公開されたジャケットビジュアルでは、銃をモチーフにしたアイテムを手にし、作品の世界観を象徴するビジュアルとなっている。