バドミントンの志田千陽選手（29）が2026年6月16日、自身のインスタグラムを更新。バドミントンの松山奈未選手と山口茜選手との3ショットを披露した。「嬉しかった〜〜！！！」パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した「シダマツ」ペア。2人は25年8月の「世界バドミントン選手権大会」をもってペアを解消していた。女子シングルスの山口選手は世界選手権3度の優勝を誇り、直近ではオーストラリアオープンで優勝を