クラブの右回りが身に付く「右腕旋回ドリル」とは 前腕、上腕、肩甲骨、鎖骨のユニットでクラブを右回りさせる動きをマスター ボールがあれば当てに行きたいと思います。この練習はそんな動きを抑えつつ、ラウンドや練習前のウォームアップとしても活用できます。使用クラブは重さのあるウエッジがベストです。 右手でグリップの真ん中あたりを持ち、クラブをキープレフトのポジションにセットしま