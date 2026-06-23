『週刊SPA! 6月23･30日合併特大号』は6月16日に発売！ メルヘンか、小悪魔か：阿比留あんな 『週刊SPA! 6月23・30日合併特大号』が6月16日に発売された。企画「メルヘンか、小悪魔か」に、レースアンバサダーとして活躍する阿比留あんなが初登場を果たした。 阿比留あんな © 撮影／土山大輔(TRON)ヘアメイク／新井祐美子スタイリング／米丸友子 誌面では、彼女の持ち味で