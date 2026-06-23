10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」 10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。 【登録基準（醱）絶滅危惧種の生息域でもある、生物多様性を示す遺産】 ガラパゴス諸島 ダーウィンが見た進化の楽園！ 「ガラパゴス諸島」は、南米のエクアドル本土から西に約1000km、赤道直下の東太平洋に浮かぶ島々です。大小19の島と周辺の岩礁からなり、海底