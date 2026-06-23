自律神経は生命活動のバランスを整えている 交感神経と副交感神経のバランス 更年期にさしかかると、卵巣機能の低下とともに乱れがちになる自律神経。この自律神経が乱れると多種多様な不調が現れてきます。その仕組を理解するために、まずは自律神経が担っている重要な役割について知っておきましょう。 自律神経とは、心臓の動き、呼吸、体温維持、消化機能など、生命活動を維持するために意思とは無関係に働く神経で