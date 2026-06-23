日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2743（+1.5+0.05%） ホンダ1400（-13.5-0.96%） 三菱ＵＦＪ3371（+38+1.14%） みずほＦＧ8202（+159+1.98%） 三井住友ＦＧ6742（+97+1.46%） 東京海上7352（+54+0.74%） ＮＴＴ144（0.00.00%） ＫＤＤＩ2633（-2.5-0.09%） ソフトバンク208（-0.8-0.38%） 伊藤忠1847（-0.5-0.03%