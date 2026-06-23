【本日の見通し】ドル円は介入警戒感と地合いの強さの綱引き 昨日の海外市場でドル円は一時161.93円まで上値を伸ばした。2024年7月3日に付けた161.95円に迫る動き。もし超えると1986年12月以来、39年半ぶりの高値圏となる。 こうしたドル高円安の進行を受けて、片山財務相とベッセント財務長官によるオンライン会談が行われたと報じられている。為替問題についての協議を行ったものとみられており、報道後にい